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Ловчев: «Луис Адриано - хорошее приобретение»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Милан, Ловчев Евгений , Адриано Луис
Сегодня, 10:12 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал грядущий переход нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак».

«Месси и Роналду в Россию не приедут. Так что Луис Адриано – хорошее приобретение. Он долго на Украине играл, а у нас все идентично. Бразилец представляет, какой здесь уровень футбола, а Адриано в него умеет играть. Да, в „Милане“ не получилось. Но такое бывает.

„Спартак“ же, подписывая новых игроков, старается сделать все, чтобы не упустить Жар-птицу – то есть чемпионство. Поэтому укрепляет и вратарскую позицию, и центр защиты, и нападение. Была же история, когда травмировались Зе Луиш, Промес. Думали, Мельгарехо заменит. Но он не ровня Адриано».

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