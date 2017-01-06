Ловчев: «Луис Адриано - хорошее приобретение»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Милан, Ловчев Евгений , Адриано Луис
Сегодня, 10:12 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал грядущий переход нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак».
«Месси и Роналду в Россию не приедут. Так что Луис Адриано – хорошее приобретение. Он долго на Украине играл, а у нас все идентично. Бразилец представляет, какой здесь уровень футбола, а Адриано в него умеет играть. Да, в „Милане“ не получилось. Но такое бывает.
„Спартак“ же, подписывая новых игроков, старается сделать все, чтобы не упустить Жар-птицу – то есть чемпионство. Поэтому укрепляет и вратарскую позицию, и центр защиты, и нападение. Была же история, когда травмировались Зе Луиш, Промес. Думали, Мельгарехо заменит. Но он не ровня Адриано».
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Удачи нам, красно-белые!
Удачи нам, красно-белые!
Зобнин, Ещенко и Фернандо обеспечили Спартаку 8-очковый отрыв от цска с Траоре, Страндбергами и прочими Натхами :))
Обычно так и бывает...никто Адриано уже и за игрока не считает,кроме его агента и бухгалтера Спартака,а он как начнёт хет-трики и дубли лепить....не остановишь....
Вся эта антиреклама и троллинг только на руку игроку...."вы от меня не ждёте - нате получите." Потому как наверное ,играть хуже чем Мельгарехо в Спартаке не получится...это просто невозможно.
Специально буду пристально следить за статистикой этого игрока завязавшего с футболом после Шахтёра и решившего возродиться......
Удачи нам, красно-белые!
Да, не получилось в Милане - но в нашем футболе скорости пониже. Маурисио тоже не айс в Италии был - а у нас ничего себе.
Естественно, имеются и отрицательные моменты - возраст (момент не безусловный), по большому счету отсутствие игровой практики - но снова-таки это в Милане, где сам тонус пребывания в команде по определению высок.
Само-собой, надеемся на лучшее. Посмотрим! Успехов новичку в Спартаке!
ВПЕРЕД, СПАРТАК!!!