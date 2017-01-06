Ловчев: «Луис Адриано - хорошее приобретение»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал грядущий переход нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак».

«Месси и Роналду в Россию не приедут. Так что Луис Адриано – хорошее приобретение. Он долго на Украине играл, а у нас все идентично. Бразилец представляет, какой здесь уровень футбола, а Адриано в него умеет играть. Да, в „Милане“ не получилось. Но такое бывает.

„Спартак“ же, подписывая новых игроков, старается сделать все, чтобы не упустить Жар-птицу – то есть чемпионство. Поэтому укрепляет и вратарскую позицию, и центр защиты, и нападение. Была же история, когда травмировались Зе Луиш, Промес. Думали, Мельгарехо заменит. Но он не ровня Адриано».