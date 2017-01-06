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Джилардино расторг контракт с «Эмполи» и может перейти в «Пескару»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Пескара, Эмполи, Джилардино Альберто
Сегодня, 10:54 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Центральный нападающий «Эмполи» Альберто Джилардино разорвал контракт с клубом, сообщают в Италии. Футболиста не устраивало количество игрового времени, а руководство клуба решило не удерживать футболиста. В то же время, по слухам, 34-летний форвард уже согласовал контракт с «Пескарой», куда и переберется в ближайшее время. Договор с новым клубом будет рассчитан до конца текущего сезона.

Джилардино выступает за «Эмполи» с прошлого лета, в 14 матчах Серии А ему так и не удалось отметиться результативными действиями.

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