Джилардино расторг контракт с «Эмполи» и может перейти в «Пескару»
Сегодня, 10:54 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Центральный нападающий «Эмполи» Альберто Джилардино разорвал контракт с клубом, сообщают в Италии. Футболиста не устраивало количество игрового времени, а руководство клуба решило не удерживать футболиста. В то же время, по слухам, 34-летний форвард уже согласовал контракт с «Пескарой», куда и переберется в ближайшее время. Договор с новым клубом будет рассчитан до конца текущего сезона.
Джилардино выступает за «Эмполи» с прошлого лета, в 14 матчах Серии А ему так и не удалось отметиться результативными действиями.
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