Джилардино расторг контракт с «Эмполи» и может перейти в «Пескару»

Центральный нападающий «Эмполи» Альберто Джилардино разорвал контракт с клубом, сообщают в Италии. Футболиста не устраивало количество игрового времени, а руководство клуба решило не удерживать футболиста. В то же время, по слухам, 34-летний форвард уже согласовал контракт с «Пескарой», куда и переберется в ближайшее время. Договор с новым клубом будет рассчитан до конца текущего сезона.

Джилардино выступает за «Эмполи» с прошлого лета, в 14 матчах Серии А ему так и не удалось отметиться результативными действиями.