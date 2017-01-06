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Мюллер: «Ожидаю, что в этом году я буду забивать больше, чем в прошлом»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Мюллер Томас
Сегодня, 11:10 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от 2017-го года.

«Было заметно, что мы прибавили и в течение последних трех, четырех недель добились небольшого прогресса. Это вселяет в меня надежду относительно хорошего развития события в ближайшие недели. Лично для себя я бы пожелал побольше голов, нежели в прошлом году. Ожидаю, что в 2017-м я забью больше.

Мне нужно, чтобы вокруг меня были игроки, с которыми я могу комбинировать, которых я смогу поддерживать и открывать им свободные зоны. Или же наоборот, они будут открывать свободные зоны для меня».

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