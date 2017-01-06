Приемка готовности «Лужников» может состояться в марте

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что стадион «Лужники» уже в марте может быть предъявлен приемочной комиссии.

«Сейчас нам осталось установить небольшое количество кресел. Я думаю, что в ближайшее время эта работа будет завершена, и уже в марте „Лужники“ будут готовы к приемке.

Несмотря на установившиеся морозы, состояние поля хорошее. Мы сейчас посмотрели на траву, которая находится под укрытием. Трава зеленая, живая. Как только установится нормальная температура в районе минус двух градусов, мы снимем укрытие с поля».

Хуснуллин также добавил, что сейчас на объекте трудятся 2300 человек, отметив, что это количество является оптимальным для того, чтобы завершить все необходимые работы.