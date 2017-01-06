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Червиченко: «История с Самедовым снова доказала, что трансферы любят тишину»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Локомотив М, Самедов Александр, Червиченко Андрей
Сегодня, 12:50 | Источник: izvestia.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что трансфер хавбека Александра Самедова из «Локомотива» в стан к «красно-белым» затягивается, поскольку о нем слишком много говорили в прессе.

«История с Самедовым лишний раз доказала, что трансферы любят тишину. Ведь все уже трубили о том, что он точно будет в „Спартаке“. Видимо, „Локомотив“ понял, что „красно-белым“ очень нужен этот игрок. Я не знаю, насколько правдива цифра в 5 млн евро отступных за Самедова, но если это так, то я считаю этот ценник завышенным.

Судя по тому, что Семин, вроде как, поссорился с Александром, „железнодорожники“ могут попасть в очень неприятную ситуацию. Футболист не будет играть, при этом продолжит получать деньги, а „Спартак“ его не купит».

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