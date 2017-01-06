Сакки посоветовал Пересу подписать Дибалу любой ценой
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Ювентус, Реал, Дибала Пауло, Перес Флорентино , Сакки Арриго
Сегодня, 13:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный итальянский тренер Арриго Сакки еще 3 года назад советовал президенту «Реала» Флорентино Пересу подписать Пауло Дибалу, который тогда выступал за «Палермо». Сакки и Перес давние друзья - итальянец некоторое время занимал должность техдиректора «сливочных». Однако 3 года назад Флорентино не подсуетился, и Дибалу впоследствии увел «Ювентус».
По новым сведениям, в одной из последних бесед Сакки снова повторил Пересу свой совет, назвав Дибалу «новым Месси», которого нужно подписать любой ценой.
«Юве» уже отклонил предложение по аргентинцу в размере 80 млн евро, но теперь «Реал» предложил 90 млн и Альваро Морату.
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