Сакки посоветовал Пересу подписать Дибалу любой ценой

Известный итальянский тренер Арриго Сакки еще 3 года назад советовал президенту «Реала» Флорентино Пересу подписать Пауло Дибалу, который тогда выступал за «Палермо». Сакки и Перес давние друзья - итальянец некоторое время занимал должность техдиректора «сливочных». Однако 3 года назад Флорентино не подсуетился, и Дибалу впоследствии увел «Ювентус».

По новым сведениям, в одной из последних бесед Сакки снова повторил Пересу свой совет, назвав Дибалу «новым Месси», которого нужно подписать любой ценой.

«Юве» уже отклонил предложение по аргентинцу в размере 80 млн евро, но теперь «Реал» предложил 90 млн и Альваро Морату.