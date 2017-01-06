«Челси» хочет играть на «Уэмбли», пока «Стэмфорд Бридж» будут реконструировать

«Челси» ведет переговоры о проведении своих домашних матчей на стадионе «Уэмбли», начиная с 2018 года. Это связано с грядущей реконструкцией арены лондонцев «Стэмфорд Бридж». Правда, «Челси» еще нужно получить разрешение на реконструкцию арены на заседании совета округа Хаммерсмит и Фулхэм, которое пройдет 11 января.

На данный момент на «Уэмбли» свои матчи Лиги чемпионов проводит «Тоттенхэм». Рядом с ареной «шпор» «Уайт Харт Лейн» строится новый стадион, поэтому со следующего сезона все домашние игры «Тоттенхэма» будут играться на «Уэмбли». Новый стадион команды, как ожидается, будет готов к началу сезона-2018/19.

Однако существует вероятность, что новую арену «шпор» не успеют возвести в срок. В таком случае «Челси» придется искать другой вариант места проведения своих домашних встреч.

Планируется, что реконструкция «Стэмфорд Бридж» завершится до начала сезона-2021/22.