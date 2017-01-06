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Селюк: «Траоре может остаться в ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА, Монако, Траоре Ласина, Селюк Дмитрий
Сегодня, 13:25 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, рассказал, что в ситуации с его клиентом есть 2 варианта развития событий, если не будет найдена новая команда для ивуарийца. Права на игрока принадлежат «Монако».

«У него контракт с ЦСКА, а что будет… Я хотел, чтобы он перешел в „Малагу“, но „Монако“ сделал все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время. Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму „Монако“, и футболист возвращается».

Ранее стало известно, что главный тренер «Малаги» Хуанде Рамос, который был инициатором приглашения Траоре, покинул команду.

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