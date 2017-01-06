Селюк: «Траоре может остаться в ЦСКА»

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, рассказал, что в ситуации с его клиентом есть 2 варианта развития событий, если не будет найдена новая команда для ивуарийца. Права на игрока принадлежат «Монако».

«У него контракт с ЦСКА, а что будет… Я хотел, чтобы он перешел в „Малагу“, но „Монако“ сделал все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время. Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму „Монако“, и футболист возвращается».

Ранее стало известно, что главный тренер «Малаги» Хуанде Рамос, который был инициатором приглашения Траоре, покинул команду.