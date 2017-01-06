Гордеев возглавит «СКА-Хабаровск»
Сегодня, 13:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Андрей Гордеев рассказал, что достиг договоренности о том, чтобы стать новым главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».
«Мы достигли предварительной договоренности. Остались только формальности, и, думаю, сегодня они будут решены».
Предыдущим тренером «СКА-Хабаровск» был Александр Григорян, который накануне возглавил «Анжи».
Гордеев начал тренерскую карьеру в подмосковном «Сатурне», также работал в донецком «Металлурге», «Анжи», «Сибири» и «Мордовии».
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