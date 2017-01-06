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Гордеев возглавит «СКА-Хабаровск»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: тренеры, СКА-Хабаровск, Гордеев Андрей
Сегодня, 13:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Андрей Гордеев рассказал, что достиг договоренности о том, чтобы стать новым главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».

«Мы достигли предварительной договоренности. Остались только формальности, и, думаю, сегодня они будут решены​».

Предыдущим тренером «СКА-Хабаровск» был Александр Григорян, который накануне возглавил «Анжи».

Гордеев начал тренерскую карьеру в подмосковном «Сатурне», также работал в донецком «Металлурге», «Анжи», «Сибири» и «Мордовии».

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