Гордеев возглавит «СКА-Хабаровск»

Андрей Гордеев рассказал, что достиг договоренности о том, чтобы стать новым главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».

«Мы достигли предварительной договоренности. Остались только формальности, и, думаю, сегодня они будут решены​».

Предыдущим тренером «СКА-Хабаровск» был Александр Григорян, который накануне возглавил «Анжи».

Гордеев начал тренерскую карьеру в подмосковном «Сатурне», также работал в донецком «Металлурге», «Анжи», «Сибири» и «Мордовии».