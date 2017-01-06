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Кирилл Петров: «Уровень чемпионата Азербайджана выше, чем у Премьер-Лиги Украины»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Олимпик Дн, Нефтчи, Петров Кирилл
Сегодня, 13:55 | Источник: sportarena.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок донецкого «Олимпика» Кирилл Петров, перебравшийся в «Нефтчи», сравнил Премьер-Лигу Азербайджана с УПЛ.

«„Нефтчи“ еще не так давно играл в группе Лиге Европы (в сезоне-2012/2013 — прим. ред.). Поэтому мне хочется с этой командой попасть в еврокубки. К тому же, и уровень чемпионата Азербайджана на данный момент, на мой взгляд, очень даже неплохой. В командах достаточно легионеров и, мне кажется, Премьер-лига Азербайджана по своему уровню выше УПЛ. Ну и очень хочется увидеть и открыть что-то новое для себя».

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