Кирилл Петров: «Уровень чемпионата Азербайджана выше, чем у Премьер-Лиги Украины»

Бывший игрок донецкого «Олимпика» Кирилл Петров, перебравшийся в «Нефтчи», сравнил Премьер-Лигу Азербайджана с УПЛ.

«„Нефтчи“ еще не так давно играл в группе Лиге Европы (в сезоне-2012/2013 — прим. ред.). Поэтому мне хочется с этой командой попасть в еврокубки. К тому же, и уровень чемпионата Азербайджана на данный момент, на мой взгляд, очень даже неплохой. В командах достаточно легионеров и, мне кажется, Премьер-лига Азербайджана по своему уровню выше УПЛ. Ну и очень хочется увидеть и открыть что-то новое для себя».