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Моуриньо: «И Раньери, и Зидан, и Сантуш заслуживают награду лучшему тренеру года»

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Моуриньо Жозе , Раньери Клаудио , Зидан Зинедин , Сантуш Фернанду
Сегодня, 14:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался называть своего фаворита на звание лучшего тренера года. По версии ФИФА на эту награду претендуют Клаудио Раньери, Зинедин Зидан и Фернанду Сантуш.

«Все трое заслуживают эту награду, потому что они выиграли серьезные турниры: Зидан выиграл Лигу чемпионов, Сантуш - Евро-2016, а Раньери взял АПЛ. Я дружу с ними, поэтому при любом выборе буду счастлив. Раньери сделал чудо, Сантуш превратил мечту в реальность, а Зидан триумфовал в ЛЧ».

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