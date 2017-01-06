Моуриньо: «И Раньери, и Зидан, и Сантуш заслуживают награду лучшему тренеру года»
Сегодня, 14:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался называть своего фаворита на звание лучшего тренера года. По версии ФИФА на эту награду претендуют Клаудио Раньери, Зинедин Зидан и Фернанду Сантуш.
«Все трое заслуживают эту награду, потому что они выиграли серьезные турниры: Зидан выиграл Лигу чемпионов, Сантуш - Евро-2016, а Раньери взял АПЛ. Я дружу с ними, поэтому при любом выборе буду счастлив. Раньери сделал чудо, Сантуш превратил мечту в реальность, а Зидан триумфовал в ЛЧ».
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Раньери больше заслужил потому что его команда целый сезон хорошо играла. Зидан же тренировал только пол сезона, а у Сантуша турнир длился несколько месяцев. На большей дистанции всегда трудней - потому лучший Раньери.