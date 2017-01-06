Моуриньо: «И Раньери, и Зидан, и Сантуш заслуживают награду лучшему тренеру года»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался называть своего фаворита на звание лучшего тренера года. По версии ФИФА на эту награду претендуют Клаудио Раньери, Зинедин Зидан и Фернанду Сантуш.

«Все трое заслуживают эту награду, потому что они выиграли серьезные турниры: Зидан выиграл Лигу чемпионов, Сантуш - Евро-2016, а Раньери взял АПЛ. Я дружу с ними, поэтому при любом выборе буду счастлив. Раньери сделал чудо, Сантуш превратил мечту в реальность, а Зидан триумфовал в ЛЧ».