«Зенит» готов платить Самарису 2.7 млн евро в год
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бенфика, Самарис Андреас
Сегодня, 15:15 | Источник: Ojogo.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» ведет переговоры с «Бенфикой» по трансферу полузащитника «орлов» Андреаса Самариса, сообщают в Португалии. Самому игроку российский клуб предложил зарплату 2.7 млн евро в год. В «Бенфике» Самарис зарабатывает 1.8 млн.
Ранее сообщалось, что за 27-летнего футболиста «Зенит» готов выложить 20 млн евро.
В этом сезоне Самарис провел 9 матчей во всех турнирах на клубном уровне.
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а то выступали тут на днях!!