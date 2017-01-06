«Зенит» готов платить Самарису 2.7 млн евро в год

«Зенит» ведет переговоры с «Бенфикой» по трансферу полузащитника «орлов» Андреаса Самариса, сообщают в Португалии. Самому игроку российский клуб предложил зарплату 2.7 млн евро в год. В «Бенфике» Самарис зарабатывает 1.8 млн.

Ранее сообщалось, что за 27-летнего футболиста «Зенит» готов выложить 20 млн евро.

В этом сезоне Самарис провел 9 матчей во всех турнирах на клубном уровне.