Определились претенденты на звание лучшего игрока и тренера в АПЛ по итогам декабря

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока и тренера АПЛ по итогам декабря.

Среди футболистов в этот перечень попали Диего Коста, Гэри Кэйхилл (оба - «Челси»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен, Деле Алли (оба - «Тоттенхэм»), Алексис Санчес («Арсенал»), Поль Погба, Златан Ибрагимович (оба - «Манчестер Юнайтед»).

На приз лучшему тренеру претендуют Антонио Конте («Челси»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»).

Награды найдут своих обладателей 13 января.