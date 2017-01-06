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Определились претенденты на звание лучшего игрока и тренера в АПЛ по итогам декабря

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Коста Диего, Кэйхилл Гэри, Лаллана Адам, Эриксен Кристиан, Алли Деле, Санчес Алексис, Погба Поль, Ибрагимович Златан, Конте Антонио , Клопп Юрген , Почеттино Маурисио , Моуриньо Жозе
Сегодня, 15:26 | Источник: Premierleague.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока и тренера АПЛ по итогам декабря.

Среди футболистов в этот перечень попали Диего Коста, Гэри Кэйхилл (оба - «Челси»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен, Деле Алли (оба - «Тоттенхэм»), Алексис Санчес («Арсенал»), Поль Погба, Златан Ибрагимович (оба - «Манчестер Юнайтед»).

На приз лучшему тренеру претендуют Антонио Конте («Челси»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»).

Награды найдут своих обладателей 13 января.

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