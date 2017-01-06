«Халл» выкупил Хенриксена у «Алкмара»

«Халл» выкупил у «Алкмара» контракт 24-летнего норвежского полузащитника Маркуса Хенриксена. Хавбек изначально был арендован у голландцев, но теперь он стал полноправным игроком «тигров», подписав соглашение на 2.5 года.

В этом сезоне норвежец провел 11 матчей в АПЛ и отметился одной желтой карточкой.

Напомним, что накануне у «Халла» сменился главный тренер.