«Халл» выкупил Хенриксена у «Алкмара»
Сегодня, 15:36 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Халл» выкупил у «Алкмара» контракт 24-летнего норвежского полузащитника Маркуса Хенриксена. Хавбек изначально был арендован у голландцев, но теперь он стал полноправным игроком «тигров», подписав соглашение на 2.5 года.
В этом сезоне норвежец провел 11 матчей в АПЛ и отметился одной желтой карточкой.
Напомним, что накануне у «Халла» сменился главный тренер.
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