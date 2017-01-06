Мещеряков: «Информация по Самедову должна быть в понедельник»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 15:50 | Источник: Sport-express.ru | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Дмитрий Кристя
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи относительно перехода полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова в «Спартак».
«Пока не готов комментировать ситуацию с Самедовым. Как что-то будет, все объявим.
Какова вероятность, что он в ближайшее время перейдет в „Спартак“? Тоже не готов сказать. Думаю, о чем-то можно будет говорить в понедельник».
Ранее сообщалось, что «Локо» снизит запрашиваемую за игрока сумму до 4 млн евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов.
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04 января 2017
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По информации источника, «Трабзонспор» уже согласовал условия контракта с Поповым. Но его супруга, Елена Паришева, не хочет жить в Турции. «Трабзонспор» готов предложить еще более выгодные условия, лишь бы болгарин согласился на переход.
Напомним, до приезда в Россию 29-летний Попов с 2010 по 2012 год выступал за другой турецкий клуб - «Газиантепспор».
Что то у неё и музон турецкий)
https://www.youtube.com/watch?v=wB5gIfHLIUo
https://www.youtube.com/watch?v=dwDL1YJrzRA
Все ровно не чего не потеряем)