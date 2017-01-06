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Мещеряков: «Информация по Самедову должна быть в понедельник»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 15:50 | Источник: Sport-express.ru | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи относительно перехода полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова в «Спартак».

«Пока не готов комментировать ситуацию с Самедовым. Как что-то будет, все объявим.

Какова вероятность, что он в ближайшее время перейдет в „Спартак“? Тоже не готов сказать. Думаю, о чем-то можно будет говорить в понедельник».

Ранее сообщалось, что «Локо» снизит запрашиваемую за игрока сумму до 4 млн евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов.

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