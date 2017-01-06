Мещеряков: «Информация по Самедову должна быть в понедельник»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи относительно перехода полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова в «Спартак».

«Пока не готов комментировать ситуацию с Самедовым. Как что-то будет, все объявим.

Какова вероятность, что он в ближайшее время перейдет в „Спартак“? Тоже не готов сказать. Думаю, о чем-то можно будет говорить в понедельник».

Ранее сообщалось, что «Локо» снизит запрашиваемую за игрока сумму до 4 млн евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов.