ЦСКА на сборе в Испании проведет контрольный матч с «Эсбьергом»
Сегодня, 16:04 | Источник: ФК "Эсбьерг" | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА сыграет контрольный матч против «Эсбьерга» на втором сборе в Испании. Поединок запланирован на 3 февраля. Второй сбор российской команды пройдет с 26 января по 7 февраля в испанском Кампоаморе.
«Армейцы» выйдут из отпуска 10 января, их первый сбор также состоится в Испании и продлится до 22 января.
Накануне москвичей покинул нападающий Карлос Страндберг, который перешел в «Брюгге».
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