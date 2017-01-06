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ЦСКА на сборе в Испании проведет контрольный матч с «Эсбьергом»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Эсбьерг, ЦСКА
Сегодня, 16:04 | Источник: ФК "Эсбьерг" | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА сыграет контрольный матч против «Эсбьерга» на втором сборе в Испании. Поединок запланирован на 3 февраля. Второй сбор российской команды пройдет с 26 января по 7 февраля в испанском Кампоаморе.

«Армейцы» выйдут из отпуска 10 января, их первый сбор также состоится в Испании и продлится до 22 января.

Накануне москвичей покинул нападающий Карлос Страндберг, который перешел в «Брюгге».

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