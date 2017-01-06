ЦСКА на сборе в Испании проведет контрольный матч с «Эсбьергом»

ЦСКА сыграет контрольный матч против «Эсбьерга» на втором сборе в Испании. Поединок запланирован на 3 февраля. Второй сбор российской команды пройдет с 26 января по 7 февраля в испанском Кампоаморе.

«Армейцы» выйдут из отпуска 10 января, их первый сбор также состоится в Испании и продлится до 22 января.

Накануне москвичей покинул нападающий Карлос Страндберг, который перешел в «Брюгге».