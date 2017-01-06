Президент УЕФА Чеферин посетит Россию 19 января
Сегодня, 16:17 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что 19 января он вместе с главой УЕФА Александаром Чеферином посетит презентацию Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы 2020 года.
«Президент УЕФА и я приедем, мы с ним будем представлять город. Надеюсь, как всегда, все будет на уровне».
Евро-2020 пройдет в 13 странах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.
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