Президент УЕФА Чеферин посетит Россию 19 января

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что 19 января он вместе с главой УЕФА Александаром Чеферином посетит презентацию Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы 2020 года.

«Президент УЕФА и я приедем, мы с ним будем представлять город. Надеюсь, как всегда, все будет на уровне».

Евро-2020 пройдет в 13 странах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.