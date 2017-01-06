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Президент УЕФА Чеферин посетит Россию 19 января

Соккер.Ру // Евро-2020, Россия: события, Мутко Виталий , Чеферин Александер
Сегодня, 16:17 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что 19 января он вместе с главой УЕФА Александаром Чеферином посетит презентацию Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы 2020 года.

«Президент УЕФА и я приедем, мы с ним будем представлять город. Надеюсь, как всегда, все будет на уровне».

Евро-2020 пройдет в 13 странах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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