Рейтинг@Mail.ru

Тошич близок к переходу в «Трабзонспор»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Трабзонспор, Тошич Зоран
Сегодня, 17:12 | Источник: Tsn.ca | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Турции.

Сообщается, что «Трабзонспор» договорился с «армейцами» о переходе сербского полузащитника, а с самим Тошичем согласовал условия личного контракта. Трансфер может состояться уже на следующей неделе.

 Напомним, что осенью агент 29-летнего футболиста заверял, что хавбек продлит сотрудничество с ЦСКА.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:42
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:41
ответ пользователю guf ak-47 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:41
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:41
ответ пользователю guf ak-47 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:40
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:39
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:38
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:38
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:35
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:34
ответ пользователю minai (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:34
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:31
ответ пользователю Константин Белых (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:30
ответ пользователю КЭТиК (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:30
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:29
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:29
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:28
ответ пользователю Великолепный (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:27
ответ пользователю SHMEL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:26
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:23
ответ пользователю Русский Моуриньо (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:50 Фото Мещеряков: «Информация по Самедову должна быть в понедельник» 20
15:15 Слухи «Зенит» готов платить Самарису 2.7 млн евро в год 53
13:45 Слухи Папа Гуйе покинул «Ростов» 18
02:40 Слухи На место Григоряна в «СКА-Хабаровск» придет Гордеев 2
01:18 Слухи Защитник «Волгаря» Зуйков близок к переходу в «Зенит» 13
Вчера
22:39 Слухи 18-летний хавбек «Тираны» интересен «Спартаку» 29
22:13 Слухи «Спартак» и «Трабзонспор» не могут договориться о сумме трансфера Таски 103
15:29 Ломбертсом интересуются в Германии, Италии, Англии и США 19
10:14 Слухи Рязанцев, Могилевец и Ломбертс могут зимой покинуть «Зенит» 91
09:38 Агент Луиса Адриано: «„Милан“ уже в прошлом, впереди - „Спартак“» 109
все материалы по этой теме
Турниры