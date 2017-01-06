Тошич близок к переходу в «Трабзонспор»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Трабзонспор, Тошич Зоран
Сегодня, 17:12 | Источник: Tsn.ca | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Турции.
Сообщается, что «Трабзонспор» договорился с «армейцами» о переходе сербского полузащитника, а с самим Тошичем согласовал условия личного контракта. Трансфер может состояться уже на следующей неделе.
Напомним, что осенью агент 29-летнего футболиста заверял, что хавбек продлит сотрудничество с ЦСКА.
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правда скрытый, ну ничего, стыд даже у спартачей бывает xDDDDDDDDDD
Вот так и кончилась их любимая сказочка-это гинер все купил ))
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
А пока вот отличная новость!
Совладелец компании VS Energy International Group и президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, который в ноябре 2016 года стал владельцем 52,93% акций Первого инвестиционного банка (PINbank, Киев), к 15 декабря увеличил своё участие в уставном капитале финучреждения до 84,307961%. Об этом сообщает "Интефакс-Украина".
В августе 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил Евгению Гинеру купить более 50% акций Первого инвестиционного банка.
Такое уже было со Спартаком. Турки вообще хотят всё на халяву.
Вопрос в другом - если продадут, кто будет играть? Или Гинер уже забил на этот сезон?