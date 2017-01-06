Тошич близок к переходу в «Трабзонспор»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Турции.

Сообщается, что «Трабзонспор» договорился с «армейцами» о переходе сербского полузащитника, а с самим Тошичем согласовал условия личного контракта. Трансфер может состояться уже на следующей неделе.

Напомним, что осенью агент 29-летнего футболиста заверял, что хавбек продлит сотрудничество с ЦСКА.