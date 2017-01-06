Агент: «Соса не планирует уходить из „Милана“»
Сегодня, 17:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Агент полузащитника «Милана» Хосе Сосы дал понять, что его клиент хочет и дальше выступать за «россонери», однако не исключает его перехода в другой клуб этой зимой:
«Хосе очень спокоен, в его планы не входит уход из „Милана“. Пока он счастлив в рядах „россонери“.
Однако трансферное окно закрывается 31 января, и до этого момента нельзя быть уверенным в чем-либо.
Пока к нему не проявляют интерес другие клубы. Мы же не хотим, чтобы Соса менял клубную прописку».
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