Агент: «Соса не планирует уходить из „Милана“»

Агент полузащитника «Милана» Хосе Сосы дал понять, что его клиент хочет и дальше выступать за «россонери», однако не исключает его перехода в другой клуб этой зимой:

«Хосе очень спокоен, в его планы не входит уход из „Милана“. Пока он счастлив в рядах „россонери“.

Однако трансферное окно закрывается 31 января, и до этого момента нельзя быть уверенным в чем-либо.

Пока к нему не проявляют интерес другие клубы. Мы же не хотим, чтобы Соса менял клубную прописку».