Зидан: «Роналду хочет играть постоянно, но всегда можно договориться»
Сегодня, 17:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как ему удается уговорить лидера команды Криштиану Роналду отдыхать и не принимать участие в той или иной встрече. Напомним, что португальцу, который очень не любит пропускать матчи своей команды, был предоставлен отдых в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи».
«Мы с ним разговаривали на эту тему. Вам просто нужно понять, что Криштиану - очень умный игрок.
Я хочу, чтобы Роналду был здоров на протяжении всего сезона. Когда вы проводите 20 матчей за 70 дней, порой вам нужен отдых. Я считаю так, и он со мной солидарен.
Он хочет играть всегда, но, общаясь, можно обо всем договориться».
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Сегодня 17:55
зидан слишком весом и авторитетен что бы с ним в реале кто то спорил
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Именно поэтому его с лёгкостью поставили на колени в 2013. А в 2016 ещё и оскорбление матери проглотить пришлось.
Сегодня 17:55
зидан слишком весом и авторитетен что бы с ним в реале кто то спорил
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Именно поэтому его с лёгкостью поставили на колени в 2013. А в 2016 ещё и оскорбление матери проглотить пришлось.
Он больше оправдывается даже чем тренирует
Сегодня 17:55
зидан слишком весом и авторитетен что бы с ним в реале кто то спорил
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Именно поэтому его с лёгкостью поставили на колени в 2013. А в 2016 ещё и оскорбление матери проглотить пришлось.
Человеку, который следит за своей физ.формой как никто другой, как это делает Роналду, не нужно объяснять что да как!
Удачи Реалу!