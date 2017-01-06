Зидан: «Роналду хочет играть постоянно, но всегда можно договориться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как ему удается уговорить лидера команды Криштиану Роналду отдыхать и не принимать участие в той или иной встрече. Напомним, что португальцу, который очень не любит пропускать матчи своей команды, был предоставлен отдых в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи».

«Мы с ним разговаривали на эту тему. Вам просто нужно понять, что Криштиану - очень умный игрок.

Я хочу, чтобы Роналду был здоров на протяжении всего сезона. Когда вы проводите 20 матчей за 70 дней, порой вам нужен отдых. Я считаю так, и он со мной солидарен.

Он хочет играть всегда, но, общаясь, можно обо всем договориться».