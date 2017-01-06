Зума готов сыграть за «Челси» впервые за 11 месяцев

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что защитник Курт Зума, который из-за травмы не играл более 11 месяцев, готов вновь выйти на поле в матче 3 раунда Кубка Англии против «Питерборо»:

«Зума готов выйти в стартовом составе. Я доволен его состоянием. Он заслуживает выхода в старте.

Для него это будет хорошей возможностью продемонстрировать мне, что он находится в хорошей форме, чтобы в будущем снова рассчитывать на попадание в основной состав».