Зума готов сыграть за «Челси» впервые за 11 месяцев
Сегодня, 18:15 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что защитник Курт Зума, который из-за травмы не играл более 11 месяцев, готов вновь выйти на поле в матче 3 раунда Кубка Англии против «Питерборо»:
«Зума готов выйти в стартовом составе. Я доволен его состоянием. Он заслуживает выхода в старте.
Для него это будет хорошей возможностью продемонстрировать мне, что он находится в хорошей форме, чтобы в будущем снова рассчитывать на попадание в основной состав».
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