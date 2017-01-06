Витиньо понадобился «Галатасараю»

Нападающий ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в Турции.

Сообщается, что 23-летним бразильцем интересуется «Галатасарай».

Напомним, что Витиньо должен прибыть в расположение ЦСКА 11 января. Срок аренды форварда, выступавшего за бразильский «Интернасьонал», истек 31 декабря 2016 года.