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Витиньо понадобился «Галатасараю»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Галатасарай, Витиньо
Сегодня, 18:23 | Источник: fotospor.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в Турции.

Сообщается, что 23-летним бразильцем интересуется «Галатасарай».

Напомним, что Витиньо должен прибыть в расположение ЦСКА 11 января. Срок аренды форварда, выступавшего за бразильский «Интернасьонал», истек 31 декабря 2016 года.

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