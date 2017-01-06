Витиньо понадобился «Галатасараю»
Сегодня, 18:23 | Источник: fotospor.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в Турции.
Сообщается, что 23-летним бразильцем интересуется «Галатасарай».
Напомним, что Витиньо должен прибыть в расположение ЦСКА 11 января. Срок аренды форварда, выступавшего за бразильский «Интернасьонал», истек 31 декабря 2016 года.
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Вот весь его в Турцию оптом!
реально будет играть в наподение березы гончарэнко и слуцкий)))
Гинер понадобиться турции и продолжит карьеру в фенербахче! ))