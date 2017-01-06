Моуриньо: «Пока МЮ не получал достойных предложений по Депаю и Шнейдерлину»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что пока клуб не получал интересных предложений по полузащитнику Моргану Шнейдерлину и вингеру Мемфису Депаю:

«Ситуация с Депаем и Шнейдерлином остается прежней. Я позволю им покинуть клуб, если по ним поступят достойные предложения.

До тех пор они играть не будут, так как на данный момент я не рассматриваю их как варианты.

В нормальных условиях они попали бы в заявку на завтрашний матч, но сейчас это невозможно, так как мы ждем предложений.

Пару недель назад казалось, что они с вероятностью в 100% сменят клубную прописку, сейчас же эти шансы упали до 0%, потому что на данный момент мы не имеем по ним предложений, которые бы соответствовали нашим ожиданиям».