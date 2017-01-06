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Мутко: «С кандидатурой нового тренера молодёжной сборной определимся до конца января»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Россия (до 21), Писарев Николай , Мутко Виталий
Сегодня, 18:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора РФС и старшего тренера молодежной сборной страны:

«Думаю, Николай Писарев принял окончательное решение попробовать себя в клубе. С новым тренером молодежки и главой спортивного департамента определимся до конца января".

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