Мутко: «С кандидатурой нового тренера молодёжной сборной определимся до конца января»
Сегодня, 18:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора РФС и старшего тренера молодежной сборной страны:
«Думаю, Николай Писарев принял окончательное решение попробовать себя в клубе. С новым тренером молодежки и главой спортивного департамента определимся до конца января".
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