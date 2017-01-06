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«Рома» претендует на вингера «Вест Хэма» Фегули

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Рома, Фегули Софиан
Сегодня, 18:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Рома» заинтересована в приобретении вингера «Вест Хэма» Софиана Фегули.

Сообщается, что «волки» видят в 27-летнем футболисте отличную замену Мохамеду Салаху, который не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за участия в Кубке Африки.

Сообщается, что римский клуб планирует арендовать Фегули у «молотобойцев» до конца сезона с последующим правом выкупа за 13 млн евро.

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