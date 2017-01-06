«Рома» претендует на вингера «Вест Хэма» Фегули

«Рома» заинтересована в приобретении вингера «Вест Хэма» Софиана Фегули.

Сообщается, что «волки» видят в 27-летнем футболисте отличную замену Мохамеду Салаху, который не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за участия в Кубке Африки.

Сообщается, что римский клуб планирует арендовать Фегули у «молотобойцев» до конца сезона с последующим правом выкупа за 13 млн евро.