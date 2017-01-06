Клюйверт пытается убедить Санчеса не продлевать контракт с «Арсеналом»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, ПСЖ, Санчес Алексис, Клюйверт Патрик
Сегодня, 18:59 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации французских СМИ, спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт ведет переговоры с нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом.
Сообщается, что Клюйверт пытается убедить чилийца не продлевать контракт с «канонирами», чтобы летом парижане имели возможность подписать форварда за умеренную цену.
Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил уверенность, что лондонский клуб сумеет удержать Санчеса в команде.
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