Клюйверт пытается убедить Санчеса не продлевать контракт с «Арсеналом»

По информации французских СМИ, спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт ведет переговоры с нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом.

Сообщается, что Клюйверт пытается убедить чилийца не продлевать контракт с «канонирами», чтобы летом парижане имели возможность подписать форварда за умеренную цену.

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил уверенность, что лондонский клуб сумеет удержать Санчеса в команде.