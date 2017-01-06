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Тошич: «„Трабзонспор“ проявляет ко мне интерес, но мой приоритет - ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Тошич Зоран
Сегодня, 19:40 | Источник: Sportske.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отрицает, что он близок к переходу в турецкий «Трабзонспор»:

«’Да, мы контактировали с представителями „Трабзонспора“, однако сейчас я не думаю о трансфере. У меня действующий контракт с ЦСКА, и я планирую продлить трудовой договор с клубом.

На следующей неделе я отправлюсь в Москву и начну готовиться ко второй половине сезона. Мы проведем переговоры с ЦСКА, там все и решится.

„Трабзонспор“ проявляет ко мне интерес, но мой приоритет - ЦСКА».

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