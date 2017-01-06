Тошич: «„Трабзонспор“ проявляет ко мне интерес, но мой приоритет - ЦСКА»
Сегодня, 19:40 | Источник: Sportske.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отрицает, что он близок к переходу в турецкий «Трабзонспор»:
«’Да, мы контактировали с представителями „Трабзонспора“, однако сейчас я не думаю о трансфере. У меня действующий контракт с ЦСКА, и я планирую продлить трудовой договор с клубом.
На следующей неделе я отправлюсь в Москву и начну готовиться ко второй половине сезона. Мы проведем переговоры с ЦСКА, там все и решится.
„Трабзонспор“ проявляет ко мне интерес, но мой приоритет - ЦСКА».
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У меня действующий контракт с ЦСКА, и я планирую продлить трудовой договор с клубом.
А то так разнервничались))
У меня действующий контракт с ЦСКА, и я планирую продлить трудовой договор с клубом.
А то так разнервничались))
Хочешь быть мужиком-беги.
Хочешь быть,как Рахимич-оставайся.
клоуны!!
Да потому что там надо играть,а здесь ваньку валять,зная что игра уже куплена)!!!!!
Вот, что значит армейская присяга клубу ЦСКА
УВАЖАЮ вас Зоран !!!
смешно!
одинакого на тебя всем)
Ганчаренко щас волосы на заднице рвет от того, что ему подсунули.
У меня действующий контракт с ЦСКА, и я планирую продлить трудовой договор с клубом.
А то так разнервничались))
а через два что не прошел и останетс в конюшне