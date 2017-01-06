Тошич: «„Трабзонспор“ проявляет ко мне интерес, но мой приоритет - ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отрицает, что он близок к переходу в турецкий «Трабзонспор»:

«’Да, мы контактировали с представителями „Трабзонспора“, однако сейчас я не думаю о трансфере. У меня действующий контракт с ЦСКА, и я планирую продлить трудовой договор с клубом.

На следующей неделе я отправлюсь в Москву и начну готовиться ко второй половине сезона. Мы проведем переговоры с ЦСКА, там все и решится.

„Трабзонспор“ проявляет ко мне интерес, но мой приоритет - ЦСКА».