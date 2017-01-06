«Краснодар» поспорит с ПСВ и «Аяксом» за 19-летнего нападающего «Перуджи»

19-летний нападающий «Перуджи» Жан-Армель Дроле попал в сферу трансферных интересов «Краснодара».

В текущем сезоне Серии B ивуариец принял участие в семи матчах своей команды, но результативными действиями не отметился.

Сообщается, что интерес к игроку также проявляют ПСВ и «Аякс»

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сделал предложение защитнику «Локомотива» Ренату Янбаеву.