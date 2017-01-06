В Китае готовы платить Деле Алли 1 млн долларов в неделю
Сегодня, 20:05 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли стал очередным игроком, интерес к которому проявляют китайские клубы.
По информации источника, несколько клубов из Поднебесной готовы платить 20-летнему англичанину порядка 1 млн долларов в неделю.
Накануне сообщалось, что китайский «Шанхай СИПГ» предложил дортмундской «Боруссии» 150 млн евро за нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, однако немецкий клуб позже опроверг эту информацию.
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