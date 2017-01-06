Моуриньо: «Надеюсь, Де Хеа не станет снова игроком сезона в МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо надеется, что в нынешнем сезоне у Давида Де Хеа появится серьезный конкурент в борьбе за звание лучшего игрока сезона в составе команды. Напомним, испанец трижды подряд удостаивался подобной чести.

«Думаю, если голкипер признается игроком сезона, то в команде что-то не так.

Надеюсь, Давид не станет нашим игроком сезона снова, но в то же время я надеюсь, что он продолжит совершать важные сэйвы, как в последнем матче с „Вест Хэмом“.

Конечно, я бы хотел, чтобы голкиперы получали признание. Я бы хотел, чтобы вратари становились обладателями „Золотых мячей“ или игроками года в АПЛ, потому что они находятся в отличном от всех положении: когда они играют феноменально, люди забывают об этом, но когда совершают ошибку, все это сразу замечают».