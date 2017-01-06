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Коутиньо и Старридж приступили к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ливерпуль, Коутиньо Филиппе, Старридж Дэниэл
Сегодня, 20:43 | Источник: Твиттер ФК "Ливерпуль" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Ливерпуля» радует поклонников «красных» приятными новостями.

Сообщается, что полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Дэниэл Старридж покинули лазарет клуба и сегодня тренировались в общей группе команды.

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