Эмери: «ПСЖ ищет нападающего»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал об оставшихся планах клуба на январское трансферное окно:

«Трансферный рынок в январе - вещь непростая. В это время трудно приобрести лучших игроков.

Нам нужен футболист, способный улучшить наши результаты. Мы проводим работу, анализируя, кто из доступных игроков способен на это.

Я доволен теми футболистами, что есть в моем распоряжении, но конкуренция не помешает.

Я доволен приобретениями Дракслера и Ло Селсо, но клуб также ищет нападающего».