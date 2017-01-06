Эмери: «ПСЖ ищет нападающего»
Сегодня, 21:23 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал об оставшихся планах клуба на январское трансферное окно:
«Трансферный рынок в январе - вещь непростая. В это время трудно приобрести лучших игроков.
Нам нужен футболист, способный улучшить наши результаты. Мы проводим работу, анализируя, кто из доступных игроков способен на это.
Я доволен теми футболистами, что есть в моем распоряжении, но конкуренция не помешает.
Я доволен приобретениями Дракслера и Ло Селсо, но клуб также ищет нападающего».
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