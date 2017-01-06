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Эмери: «ПСЖ ищет нападающего»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Эмери Унаи
Сегодня, 21:23 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал об оставшихся планах клуба на январское трансферное окно:

«Трансферный рынок в январе - вещь непростая. В это время трудно приобрести лучших игроков.

Нам нужен футболист, способный улучшить наши результаты. Мы проводим работу, анализируя, кто из доступных игроков способен на это.

Я доволен теми футболистами, что есть в моем распоряжении, но конкуренция не помешает.

Я доволен приобретениями Дракслера и Ло Селсо, но клуб также ищет нападающего».

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