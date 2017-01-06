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Агент: «„Милан“ - единственный клуб в Италии, который может подписать Бальде Кейта»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Лацио, Милан, Кейта Бальде Диао
Сегодня, 21:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший агент нападающего «Лацио» Бальде Кейта предположил возможные варианты развития карьеры форварда:

«Само собой разумеется, что „Лацио“ желает продлить контракт с Кейта. Но я считаю, что в июне он покинет команду, ведь сейчас никто не предложит 30 млн евро за игрока, который отправляется на Кубок Африки и вернется лишь в феврале в непонятно каком состоянии. А Лотито не будет продавать его менее чем за 30 млн евро, он постарается выжать из возможной сделки максимум.

Кейта не пойдет в „Интер“, ведь наставник „нерадзурри“ Пиоли не сходит с ума по нему. Он смог бы ладить с главным тренером „Милана“ Винченцо Монтеллой. Пожалуй, это единственная команда в Италии, которая может подписать его, если китайские владельцы выделят клубу деньги на трансферы.

Кейта также интересуются в Англии, особенно это касается средних клубов. Но за него придется заплатить порядка 30 млн евро».

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