Агент: «„Милан“ - единственный клуб в Италии, который может подписать Бальде Кейта»

Бывший агент нападающего «Лацио» Бальде Кейта предположил возможные варианты развития карьеры форварда:

«Само собой разумеется, что „Лацио“ желает продлить контракт с Кейта. Но я считаю, что в июне он покинет команду, ведь сейчас никто не предложит 30 млн евро за игрока, который отправляется на Кубок Африки и вернется лишь в феврале в непонятно каком состоянии. А Лотито не будет продавать его менее чем за 30 млн евро, он постарается выжать из возможной сделки максимум.

Кейта не пойдет в „Интер“, ведь наставник „нерадзурри“ Пиоли не сходит с ума по нему. Он смог бы ладить с главным тренером „Милана“ Винченцо Монтеллой. Пожалуй, это единственная команда в Италии, которая может подписать его, если китайские владельцы выделят клубу деньги на трансферы.

Кейта также интересуются в Англии, особенно это касается средних клубов. Но за него придется заплатить порядка 30 млн евро».