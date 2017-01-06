«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:04 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 3 раунда Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити».
«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фегули, Кэрролл, Лансини, Обьянг, Огбонна, Антонио, Эдимилсон.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Сабалета, Туре, Де Брюйне, Силва, Стерлинг, Агуэро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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