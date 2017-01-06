Рейтинг@Mail.ru

Левандовски: «При Анчелотти „Бавария“ прибавила тактически и физически»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Левандовски Роберт, Анчелотти Карло , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 22:53 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что при Карло Анчелотти мюнхенский клуб стал сильнее, чем был при Хосепе Гвардиоле:

«Под руководством Анчелотти мы выступаем даже лучше. Мы прибавили тактически и физически. Последние два года в конце сезона у нас постоянно были проблемы в том, что касается физического состояния и травм».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:21
ответ пользователю Ragnar_Lodbrok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:18 Экс-президент «Валенсии»: «Питарч может уходить, ведь он ******* команду» 16
21:36 Агент: «„Милан“ - единственный клуб в Италии, который может подписать Бальде Кейта» 6
21:23 Эмери: «ПСЖ ищет нападающего» 11
21:12 Симеоне: «„Атлетико“ нужно вновь обрести стабильность» 3
20:27 Мертенс: «Роналду не пугает „Наполи“» 10
20:19 Моуриньо: «Надеюсь, Де Хеа не станет снова игроком сезона в МЮ» 1
18:32 Моуриньо: «Пока МЮ не получал достойных предложений по Депаю и Шнейдерлину» 7
18:15 Зума готов сыграть за «Челси» впервые за 11 месяцев 5
17:43 Зидан: «Роналду хочет играть постоянно, но всегда можно договориться» 36
17:21 Агент: «Соса не планирует уходить из „Милана“» 2
все материалы по этой теме
Турниры