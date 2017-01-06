Левандовски: «При Анчелотти „Бавария“ прибавила тактически и физически»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что при Карло Анчелотти мюнхенский клуб стал сильнее, чем был при Хосепе Гвардиоле:

«Под руководством Анчелотти мы выступаем даже лучше. Мы прибавили тактически и физически. Последние два года в конце сезона у нас постоянно были проблемы в том, что касается физического состояния и травм».