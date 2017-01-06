«Ювентус» устроило предложение «Валенсии» по Дзадзе
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Валенсия, Дзадза Симоне
Сегодня, 23:01 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Ювентус» согласился на условия «Валенсии» и отпустит нападающего Симоне Дзадзу в испанский клуб на правах аренды.
Ранее сообщалось, что «Лос Чес» предложили «бьянконери» вариант с арендой 25-летнего игрока с опцией возможного выкупа за 15-16 млн евро.
По слухам, данное предложение устроило боссов «Старой Синьоры», сторонам осталось лишь уладить некоторые формальности.
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