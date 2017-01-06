«Ювентус» устроило предложение «Валенсии» по Дзадзе

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» согласился на условия «Валенсии» и отпустит нападающего Симоне Дзадзу в испанский клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Лос Чес» предложили «бьянконери» вариант с арендой 25-летнего игрока с опцией возможного выкупа за 15-16 млн евро.

По слухам, данное предложение устроило боссов «Старой Синьоры», сторонам осталось лишь уладить некоторые формальности.