Рейтинг@Mail.ru

«Ювентус» устроило предложение «Валенсии» по Дзадзе

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Валенсия, Дзадза Симоне
Сегодня, 23:01 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» согласился на условия «Валенсии» и отпустит нападающего Симоне Дзадзу в испанский клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Лос Чес» предложили «бьянконери» вариант с арендой 25-летнего игрока с опцией возможного выкупа за 15-16 млн евро.

По слухам, данное предложение устроило боссов «Старой Синьоры», сторонам осталось лишь уладить некоторые формальности.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
21:03 Слухи МЮ готов предложить «Роме» 32.5 млн фунтов за Маноласа 3
20:53 Слухи Хесе согласен получать меньше ради возможности перейти в «Лас-Пальмас» 2
20:05 Слухи В Китае готовы платить Деле Алли 1 млн долларов в неделю 49
18:59 Слухи Клюйверт пытается убедить Санчеса не продлевать контракт с «Арсеналом» 8
18:50 Слухи «Рома» претендует на вингера «Вест Хэма» Фегули 2
15:03 Слухи Шнейдерлин проходит медосмотр в «Эвертоне» 0
09:50 «Мидлсбро» подпишет 19-летнего защитника «Бока Хуниорс» 0
09:15 Слухи «Байер» может продать Чичарито за 25 млн евро 3
09:01 Слухи «Тяньцзинь Сунцзян» покупает Калинича за 45 млн евро 14
07:56 Слухи «Вест Хэм» интересуется Шейном Лонгом 0
все материалы по этой теме
Турниры