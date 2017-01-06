Витсель: «Критика? Когда я переходил в „Зенит“, то слышал то же самое»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, накануне перебравшийся в китайский «Тяньцзинь Сунцзян», рассказал, что критика в СМИ его не задевает:

«Это не первый раз, когда меня критикуют. Когда я переходил в „Зенит“, то слышал то же самое. Журналисты могут писать все, что им вздумается. Меня это не заботит, так как я толстокожий. Но моим маме и сестре приходится трудно».