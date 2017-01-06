Витсель: «Критика? Когда я переходил в „Зенит“, то слышал то же самое»
Сегодня, 23:14 | Источник: tijd.be | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, накануне перебравшийся в китайский «Тяньцзинь Сунцзян», рассказал, что критика в СМИ его не задевает:
«Это не первый раз, когда меня критикуют. Когда я переходил в „Зенит“, то слышал то же самое. Журналисты могут писать все, что им вздумается. Меня это не заботит, так как я толстокожий. Но моим маме и сестре приходится трудно».
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"не один нормальный футболист в Китай не поедет" - ага, Оскар, Тевес, Халк, Алекс Тейшейра и Витсель это ненормальные футболисты, одно понятно что в спартачке такого уровня футболистов не будет, ваш уровень это Де Зеув и Кариока.
P.S. Сравни зарплаты в Спартаке и ЦСКА, потом свои небылицы рассказывай!)
игрок уровня ФНЛ, в Китай уезжают только второсортные кривоножки!! не один нормальный футболист в Китай не поедет.........
это и отличало бомжеконей от великого Спартака, в конебомжатне играли за бабло, только в Спартаке играют, за имя, за великую историю, за традиции, за клуб!!! а у вас постоянно будут играть только за бабло!! такое дно как Вентиль никогда бы не прошел в великий Спартак, у нас такие даже за дубль не играют!!!
Сам признался, что как человек он га*но!