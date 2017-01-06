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Витсель: «Критика? Когда я переходил в „Зенит“, то слышал то же самое»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Сегодня, 23:14 | Источник: tijd.be | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, накануне перебравшийся в китайский «Тяньцзинь Сунцзян», рассказал, что критика в СМИ его не задевает:

«Это не первый раз, когда меня критикуют. Когда я переходил в „Зенит“, то слышал то же самое. Журналисты могут писать все, что им вздумается. Меня это не заботит, так как я толстокожий. Но моим маме и сестре приходится трудно».

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