«Лацио» и Билья близки к продлению контракта
Сегодня, 23:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Лацио» Лукас Билья близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.
Сообщается, что «бьянкочелести» готовы удовлетворить финансовые запросы 30-летнего футболиста и предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, рассчитанный до 2020 года.
Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2018 года.
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