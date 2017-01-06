«Лацио» и Билья близки к продлению контракта

Капитан «Лацио» Лукас Билья близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

Сообщается, что «бьянкочелести» готовы удовлетворить финансовые запросы 30-летнего футболиста и предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, рассчитанный до 2020 года.

Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2018 года.