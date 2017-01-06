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«Лацио» и Билья близки к продлению контракта

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Лацио, Билья Лукас
Сегодня, 23:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Лацио» Лукас Билья близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

Сообщается, что «бьянкочелести» готовы удовлетворить финансовые запросы 30-летнего футболиста и предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, рассчитанный до 2020 года.

Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2018 года.

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