Пике может быть наказан за критику судьи матча «Атлетик» - «Барселона»

Технический Комитет Ла Лиги рассмотрит слова защитника «Барселоны» Жерара Пике, раскритиковавшего работу Давида Фернандеса Борбалана - главного судьи первого матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».

Пике заявил, что рефери не назначил, как минимум, два пенальти в ворота баскского клуба, а также отметил, что игра больше напоминала рулетку, а не футбол.