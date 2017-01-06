Пике может быть наказан за критику судьи матча «Атлетик» - «Барселона»
Сегодня, 23:39 | Источник: Cope.es | Редакция: Антон Белюсь
Технический Комитет Ла Лиги рассмотрит слова защитника «Барселоны» Жерара Пике, раскритиковавшего работу Давида Фернандеса Борбалана - главного судьи первого матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».
Пике заявил, что рефери не назначил, как минимум, два пенальти в ворота баскского клуба, а также отметил, что игра больше напоминала рулетку, а не футбол.
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