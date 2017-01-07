12 января «Спартак» и «Локомотив» обсудят возможный трансфер Самедова
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Локомотив М, Самедов Александр
Сегодня, 00:26 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, 12 января представители «Спартака» и «Локомотива» встретятся, чтобы обсудить возможный трансфер полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова.
Сообщается, что «красно-белые» пока так и не предложили за игрока сборной России больше 2 млн евро, хотя президент «Локомотива» Илья Геркус заявлял, что клуб не расстанется с Самедовым, если не получит за него, как минимум, 5 млн евро.
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Милан умеет считать деньги, Локомотив видимо нет.
Может поэтому Локомотив не Милан.)))
Или Самедов и Локо-навечно!!))
Спартак: - Ваша цена?
Локомотив: - 5 млн.
Спартак: - Обсудим 12 февраля...