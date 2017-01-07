12 января «Спартак» и «Локомотив» обсудят возможный трансфер Самедова

По информации источника, 12 января представители «Спартака» и «Локомотива» встретятся, чтобы обсудить возможный трансфер полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова.

Сообщается, что «красно-белые» пока так и не предложили за игрока сборной России больше 2 млн евро, хотя президент «Локомотива» Илья Геркус заявлял, что клуб не расстанется с Самедовым, если не получит за него, как минимум, 5 млн евро.