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«Ман Сити» сокрушил «Вест Хэм»

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 5Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:44 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» отправил 5 безответных мячей в ворота «Вест Хэма».

Лондон, стадион «Лондон Стэдиум»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» – 0:5 (0:3)
Голы: Туре 33 (пен), Нордтвейт 41 (авт), Силва 43, Агуэро 50, Стоунз 84

«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фегули, Кэрролл (Пайет 58), Лансини (Нобл 58), Обьянг, Огбонна, Антонио (Флетчер 72), Эдимилсон.
Главный тренер: Славен Билич.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунз, Отаменди, Клиши, Сабалета, Туре (Делф 78), Де Брюйне (Гарсия 68), Силва (Нолито 58), Стерлинг, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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