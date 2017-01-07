«Ман Сити» сокрушил «Вест Хэм»
В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» отправил 5 безответных мячей в ворота «Вест Хэма».
Лондон, стадион «Лондон Стэдиум»
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» – 0:5 (0:3)
Голы: Туре 33 (пен), Нордтвейт 41 (авт), Силва 43, Агуэро 50, Стоунз 84
«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фегули, Кэрролл (Пайет 58), Лансини (Нобл 58), Обьянг, Огбонна, Антонио (Флетчер 72), Эдимилсон.
Главный тренер: Славен Билич.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунз, Отаменди, Клиши, Сабалета, Туре (Делф 78), Де Брюйне (Гарсия 68), Силва (Нолито 58), Стерлинг, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Судья: Майкл Оливер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Ты же хотел написать, что рад и за Хосепа!!)
Хоть кто то отсюда борется за чемпионство, а не ползет на 6-м месте.