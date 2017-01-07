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Погба: «Ибрагимович, несмотря на возраст, способен получить приз ФИФА лучшему игроку»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Погба Поль, Ибрагимович Златан, Азар Эден, Неймар, Суарес Луис
Сегодня, 01:08 | Источник: FIFA.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба убежден, что кроме нападающих «Барселоны» и «Реала» Лионеля Месси и Криштиану Роналду есть еще игроки, способные получить награду, вручаемую лучшему футболисту планеты:

«Конечно, есть и другие игроки, способные сделать это. У нас есть Златан Ибрагимович в „Манчестер Юнайтед“. Даже он может это сделать. Ему 35, но то, как он играет, то, как он забивает голы... Он играет на высшем уровне уже дольше 10 лет.

Азар, Неймар, Суарес тоже хорошо играют и забивают голы. Это выдающиеся игроки, которые (если продолжат забивать) тоже способны получить награду».

Напомним, ФИФА представила приз, который будет вручаться лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола.

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