«Шанхай Шэньхуа» заинтересован в нападающем «Уотфорда» Игало
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шанхай Шэньхуа, Уотфорд, Игало Одион
Сегодня, 01:22 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Уотфорда» Одион Игало попал в сферу интересов китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который, как сообщается, уже сделал «шершням» предложение по игроку.
27-летний нигерийский форвард в текущем сезоне АПЛ забил всего один гол за «Уотфорд». Однако, источник утверждает, что на футболиста также претендуют «Арсенал» и «Наполи».
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