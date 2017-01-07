«Шанхай Шэньхуа» заинтересован в нападающем «Уотфорда» Игало

Нападающий «Уотфорда» Одион Игало попал в сферу интересов китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который, как сообщается, уже сделал «шершням» предложение по игроку.

27-летний нигерийский форвард в текущем сезоне АПЛ забил всего один гол за «Уотфорд». Однако, источник утверждает, что на футболиста также претендуют «Арсенал» и «Наполи».