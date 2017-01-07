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«Шанхай Шэньхуа» заинтересован в нападающем «Уотфорда» Игало

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шанхай Шэньхуа, Уотфорд, Игало Одион
Сегодня, 01:22 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Уотфорда» Одион Игало попал в сферу интересов китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который, как сообщается, уже сделал «шершням» предложение по игроку.

27-летний нигерийский форвард в текущем сезоне АПЛ забил всего один гол за «Уотфорд». Однако, источник утверждает, что на футболиста также претендуют «Арсенал» и «Наполи».

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