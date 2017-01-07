Билич: «Поворотным моментом матча стал пенальти»
Сегодня, 01:05 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Рулевой «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал разгромное поражение «молотобойцев» от «Манчестер Сити» в 3-м раунде Кубка Англии:
«Поворотным моментом стал пенальти, до него мы смотрелись хорошо.
У нас был отличный шанс сравнять счет, но мы им не воспользовались. После пропущенного гола мы стали допускать ошибки и бегать за мячом. Вскоре счет стал 3:0, а игра была закончена.
Это был неудачный день для нас. Больше всего меня расстроило то, что мы пропустили дважды, начав прессинговать, и для нас все закончилось».
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