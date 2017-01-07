Билич: «Поворотным моментом матча стал пенальти»

Рулевой «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал разгромное поражение «молотобойцев» от «Манчестер Сити» в 3-м раунде Кубка Англии:

«Поворотным моментом стал пенальти, до него мы смотрелись хорошо.

У нас был отличный шанс сравнять счет, но мы им не воспользовались. После пропущенного гола мы стали допускать ошибки и бегать за мячом. Вскоре счет стал 3:0, а игра была закончена.

Это был неудачный день для нас. Больше всего меня расстроило то, что мы пропустили дважды, начав прессинговать, и для нас все закончилось».