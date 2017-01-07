В случае перехода в Китай зарплата Калинича увеличится в 10 раз

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в «Тяньцзинь Сунцзян».

Согласно источнику, Калинич изначально не хотел переходить в китайскую Суперлигу, но предложенная зарплата заставила его пересмотреть свое мнение. 29-летний форвард в новом клубе сможет получать 12 млн евро в год, в то время как его текущая зарплата составляет € 1.2 млн в год.

Напомним, трансфер Калинича обойдется китайскому клубу в 45 млн евро.