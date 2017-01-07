В случае перехода в Китай зарплата Калинича увеличится в 10 раз
Сегодня, 01:42 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в «Тяньцзинь Сунцзян».
Согласно источнику, Калинич изначально не хотел переходить в китайскую Суперлигу, но предложенная зарплата заставила его пересмотреть свое мнение. 29-летний форвард в новом клубе сможет получать 12 млн евро в год, в то время как его текущая зарплата составляет € 1.2 млн в год.
Напомним, трансфер Калинича обойдется китайскому клубу в 45 млн евро.
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