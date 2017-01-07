Экс-президент «Валенсии»: «Дилетант Гари Невилл – худший тренер, которого я видел»

Экс-президент «Валенсии» Пако Ройг крайне нелицеприятно высказался о бывшем наставнике «летучих мышей» Гари Невилла:

«Что можно сказать о владельцах „Валенсии“ после такого назначения? Пришел дилетант в лице Невилла и в итоге стал худшим тренером, которого я когда-либо видел».

Невилл возглавил «Валенсию» в декабре 2015 года. За время его работы «Валенсия» одержала победу только в 3 матчах чемпионата Испании из 16. В марте 2016 года Невилл был отправлен в отставку.

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер в шутку назвал работу Невилла в «Валенсии» своим любимым событием в 2016 году.