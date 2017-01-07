«Ювентус» поспорит с «Валенсией» за хавбека «Астаны» Максимовича

Туринский «Ювентус» включился в борьбу за хавбека «Астаны» Неманью Максимовича.

Сербским полузащитником, которому в январе исполнится 22 года, также интересовалась «Валенсия».

Контракт Максимовича с казахстанским клубом рассчитан до лета этого года, но «Ювентус» попробует приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.