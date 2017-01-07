«Ювентус» поспорит с «Валенсией» за хавбека «Астаны» Максимовича
Соккер.Ру // Казахстан. Премьер-Лига 2016, Заграница: трансферные слухи, Астана, Ювентус, Валенсия, Максимович Неманья
Сегодня, 02:26 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Туринский «Ювентус» включился в борьбу за хавбека «Астаны» Неманью Максимовича.
Сербским полузащитником, которому в январе исполнится 22 года, также интересовалась «Валенсия».
Контракт Максимовича с казахстанским клубом рассчитан до лета этого года, но «Ювентус» попробует приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.
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