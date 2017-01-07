Диаби второй раз в карьере получил «Гипсовый мяч»

Полузащитник «Марселя» Абу Диаби стал обладателем награды «Гипсовый мяч», вручаемой во Франции футболисту, пропустившему большую часть года из-за травм.

30-летний хавбек обошел Хавьера Пасторе из «ПСЖ» и Марвина Мартена из «Дижона». Диаби также получил «Гипсовый мяч» в 2013 году. В 2012, 2014 и 2015 годах обладателем награды становился Йоанн Гуркюфф.