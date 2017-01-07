Диаби второй раз в карьере получил «Гипсовый мяч»
Сегодня, 03:01 | Источник: Lequipe.fr | Фото: Твиттер L'equipe | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Марселя» Абу Диаби стал обладателем награды «Гипсовый мяч», вручаемой во Франции футболисту, пропустившему большую часть года из-за травм.
30-летний хавбек обошел Хавьера Пасторе из «ПСЖ» и Марвина Мартена из «Дижона». Диаби также получил «Гипсовый мяч» в 2013 году. В 2012, 2014 и 2015 годах обладателем награды становился Йоанн Гуркюфф.
Abou Diaby remporte le Ballon de Plâtre 2016 https://t.co/TLWVxkOyIv pic.twitter.com/44WMBvBpG4
— L'ÉQUIPE (@lequipe) 6 января 2017 г.
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