Боли: «Прошу игнорировать информацию, которая появляется обо мне в прессе»
Сегодня, 03:16 | Источник: Инстаграм Янника Боли | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Анжи» Янник Боли на своей странице в Instagram обратился с просьбой не доверять появляющейся информации о его возможном уходе из махачкалинского клуба:
«Дорогие друзья, хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас игнорировать информацию, которая появляется в прессе. Единственная реальная информация поступит только от „Анжи“».
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