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Боли: «Прошу игнорировать информацию, которая появляется обо мне в прессе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Анжи, Боли Янник
Сегодня, 03:16 | Источник: Инстаграм Янника Боли | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Анжи» Янник Боли на своей странице в Instagram обратился с просьбой не доверять появляющейся информации о его возможном уходе из махачкалинского клуба:

«Дорогие друзья, хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас игнорировать информацию, которая появляется в прессе. Единственная реальная информация поступит только от „Анжи“».

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