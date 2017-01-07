Боли: «Прошу игнорировать информацию, которая появляется обо мне в прессе»

Нападающий «Анжи» Янник Боли на своей странице в Instagram обратился с просьбой не доверять появляющейся информации о его возможном уходе из махачкалинского клуба:

«Дорогие друзья, хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас игнорировать информацию, которая появляется в прессе. Единственная реальная информация поступит только от „Анжи“».