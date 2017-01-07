Моуриньо: «МЮ не будет покупать защитников в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что клуб не собирается приобретать новых защитников в зимнее трансферное окно:

«Будем ли мы покупать нового защитника в этом месяце? Нет, я дождусь Байи. Я надеюсь, что трое защитников смогут контролировать ситуацию в этих восьми матчах. Я буду стараться давать отдых одному из них каждую игру. В субботу дам отдохнуть одному, против „Халл Сити“ – другому, и мы попытаемся справиться с помощью ротации между этими тремя. К тому же, если возникнет необходимость сыграть в центре, у нас еще есть четвертый защитник – Дейли Блинд, а также Майкл Каррик, так что давайте попробуем».

Также Моуриньо отметил, что «Манчестер Юнайтед» пока не получал достойных предложений по хавбекам Мемфису Депаю и Моргану Шнейдерлину.